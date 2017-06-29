ЯГОДА-МАЛИНА

Теплым летним вечером Российский император Петр I с женой Катериной пили чай с малиновым вареньем.

- А знаешь, Петя, малина-то кончилась. Давай сами сходим в лес, наберем ягод, отдохнем, а то все дела, заботы, устала я, - сказала Катерина, напившись чаю.

- В лес, говоришь, - задумчиво протянул Петр и, вдруг оживившись, быстро заговорил:

- Сделаем так, завтра же махнем в Екатеринбург, посмотрим, что за городишко построили Татищев с де Генниным в твою честь, и ягод наберем. А еще слышал я, что там в окрестностях можно встретить Малахитницу, местные ее называют Хозяйкой Медной Горы, фактически она является царицей подземного царства, интересно встретиться.

- Да ты что, Петя, до Урала далеко, пока доберемся, снег выпадет, какие ягоды!

- Не робей, Катюша, мигом доберемся. Мне Демидов карету подарил, мастеровые у него толковые, изладили. Карета крытая, без колес, без лошадей, нажимаешь кнопку – и ты на Урале, так же и обратно.

- А если мы вместо Урала в преисподнюю ухнем?

- Нажмем кнопку возврата и вернемся обратно. Все, решено, собирайся, - со свойственной ему решимостью сказал Петр.

По его указанию карету занесли в малую комнату рядом с опочивальней, стражу он предупредил, чтобы его не тревожили, он будет отдыхать. На другой день рано утром Петр с Катериной сели в карету, плотно прикрыли дверцу, и Петр нажал рубиновую кнопку в подлокотнике. Послышался негромкий свист, потом карету тряхнуло, и дверца приоткрылась – прибыли. Петр выбрался из кареты, за ним Катерина. Они находились на небольшой поляне среди соснового леса, у подножия скалистой горки. Катерина сразу увидела красивую девицу в длинном зеленом платье с косой до земли и с лукошком.

- Смотри, Петя, какая красотка!

А девица приостановилась, повернулась в их сторону и пальчиком погрозила:

- За красотку ответишь, будешь нам с Петром чай подавать, даром, что императрица.

Оказалось, это сама Малахитница. Посмеялись, и она пригласила их к себе в гости. Хоромы ее оказались в горе, идти пришлось узкими ходами, из-под ног все время выскакивали зеленые ящерки. Катерина вначале взвизгивала, потом привыкла. Пришли в большую пещеру. Стены малахитовые, пол из полированной яшмы, высокий потолок был усыпан яркокрасными рубинами, и было очень светло. В центре стоял стол из полированного камня с золотой отделкой. Малахитница хлопнула в ладоши, служанка шустро накрыла стол.

- А ведь это я виновата в том, что вы здесь оказались, - призналась Малахитница, пока Катерина разливала чай. – Очень мне хотелось встретиться с тобой, Петр, я царствую внизу, ты наверху, интересно познакомиться. Я и надоумила Данилу-мастера сделать карету, а потом и Демидову тайно подсказала подарить ее тебе. Ну и тебя с Катериной надо было убедить не пугаться неизвестности. А теперь будем дружить. В карете есть непрозрачное оконце, при необходимости я в нем покажусь, и можно будет обсудить наши проблемы.



