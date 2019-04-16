Занимательная география 3

1. Около 980 года на этот остров высадился Эрик Рыжий. Он назвал его Зеленой землей, возможно, для того чтобы заманить сюда больше переселенцев, а возможно, что в те далекие времена климат был значительно теплее и остров действительно был зеленым. Сейчас для этого острова больше подошло бы название ледяной. Ведь ТОЛЩИНА льда на нем во многих местах превышает 3 километра!







2. Его путешествие в Монголию и Китай длилось почти 25 лет - с 1270 по 1295 г. Он был первым из европейцев, кто составил подробное географическое описание Азии. Но его труд «Книга о разнообразии мира» – это смесь правды и вымысла, поэтому многие историки берут под сомнение большинство фактов его книги. На предсмертном ложе священник попросил, чтобы он признался в своем «вранье», на что путешественник ответил, что не рассказал и половины из того, что видел. О ком идёт речь?





