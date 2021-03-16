заповедные директора

В редакциию журнала "Уральский следопыт" пришли гости — юбиляры!

В 2021 году 75 летний юбилей образования отмечают

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный заповедник "Денежкин Камень" и

Висимский государственный природный биосферный заповедник

Государственный природный заповедник "Денежкин Камень" расположен на Севере Свердловской области. Его территория полностью включает в себя массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва. Площадь заповедника 80 тыс. га. Директор Квашнина Анна Евгеньевна

Висимский заповедник является одним из наиболее изученных участков природы Урала и может использоваться для контроля за изменениями природных комплексов в результате деятельности человека на сопредельных территориях. В настоящее время площадь охранной зоны составляет 46,1 тыс. га. Заповедник расположен на землях Городских округов Свердловской области: Горноуральского, Кировградского, Верхнего Тагила; МО Город Кировград. В 2001 г. решением ЮНЕСКО заповеднику присвоен статус биосферного. Директор Фёдоров Михаил Юрьевич