Завершение проекта Молодёжный клуб РГО “Уральский следопыт”

В центре Екатеринбурга, в Историческом сквере, в субботу 21 сентября прошел X молодежный фестиваль «Осень «Уральского следопыта».

Фестиваль был организован Молодежным клубом РГО «Уральский следопыт» совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, Департаментом образования Администрации Екатеринбурга, Комитетом по молодежной политике Администрации Екатеринбурга, региональным отделение ДОСААФ России по Свердловской области. Фестиваль "Осень Уральского следопыта" завершил проект, поддержанный Фондом Президентских грантов

Уральский следопыт - Молодёжный клуб Русского географического общества

Погода в этот день благосклонно отнеслась к участникам. Обещанный прогноз с дождем и снегом не подтвердился. На Плотинке с самого утра было многолюдно. Организаторы устанавливали конкурсные этапы, которых в этом году набралось более 70. Участники, разделившись на возрастные категории, проходили очную регистрацию, получали пакеты с заданиями и яркие плащи с символикой Фонда Президентских грантов и Молодежного клуба РГО Уральский следопыт. Плащам участники радовались особенно. Прохладный сентябрьский ветер заставлял укутываться.

Количество участников квеста Уралсталкер (самого яркого и массового события фестиваля) превысило самые оптимистичные прогнозы организаторов. Если в 2018 году на квест съехались 1200 участников, то в этом году в центре Екатеринбурга собралось 430 молодежных команд (с учетом сопровождающих команды учителей и запасных участников команд - более 2, 5 тысяч человек). Если к этому прибавить более 300 волонтеров-организаторов конкурсных этапов, и болельщиков, и родителей, то число пришедших в этот сентябрьский субботний день на явно превысило три тысячи! Таких массовых мероприятий Молодежный клуб РГО Уральский следопыт еще ни разу не проводил за все время своего существования.

Получив пакеты участников, пришедшие команды начали изучать легенду, согласно которой, на время квеста все команды превращаются в студенческие группы Географического университета Уральских следопытов. Ребятам предстояло пройти как можно больше кафедр в составе институтов: Физической культуры и спорта; Военного дела и чрезвычайных ситуаций; Туризма; Экологии и природы; Молодежной политики…

За выполненные на кафедрах задания все команды получали печати в зачетки, переходя таким образом с курса на курс. Те, кто наберут наибольшее количество зачетных баллов – становятся победителями. Они получают красные дипломы и отправляются в экспедицию Русского географического общества для исследования вновь открытых в Северном Ледовитом океане островов.

Задача не из легких. Ведь предстояло сдавать зачеты на кафедрах «отжиманий», «подтягиваний», «громкого пения», «совместных прыжков», «катамаранов», «карабинеров», «вертикальных и горизонтальных перил», «пульковой стрельбы», «добычи огня», «слепых курей» и многих-многих других. Всего организаторы квеста – участники Молодежного клуба РГО Уральский следопыт; студенты-волонтеры ведущих вузов и колледжей Екатеринбурга; бойцы студенческих педагогических отрядов; представители центров дополнительного образования и ДОСААФ России Свердловской области подготовили для многочисленных «студентов» более 70 конкурсных этапов-кафедр. Помимо этого Географическом университете Уральских следопытов работали подготовительные курсы и заочный факультет, где тоже можно было зарабатывать зачетные баллы.



