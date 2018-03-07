Заявка от педагогического отряда

на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди Молодежных коллективов отправлена в феврале 2018 года.

Коллектив Студенческого педагогического отряда "Вагант" направил на рассмотрение проект Майский экстрим - молодёжно-патриотический образовательный квест

Основная цель проекта:

Популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи

Задачи проекта:

1. Развитие интереса к изучению природы и истории родного края;

2. Проведение масштабного молодежного праздника, способного объединять молодежь разных возрастов.;

3. Объединить усилия преподавателей и студентов профильных ВУЗов и колледжей для создания интересных и познавательных конкурсных заданий для учащихся школ, колледжей и ВУЗов ;

4. Обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между студентами различных образовательных учреждений.

Широкое освещение проекта в городских и региональных СМИ, будет способствовать вовлечению в молодежный клуб новых участников молодежного движения.

Социальная значимость проекта:

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»

"... Целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны... Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет решения следующих задач:

- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. Задачу позволит решить: ... стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России, защите окружающей среды путем развития системы внутреннего туризма, межрегиональных молодежных обменов, поддержки участия молодежи в реализации проектов экологических организаций, деятельности по реставрации исторических памятников."

Методы реализации:

Содержание работ по проекту, осуществляемого под эгидой Молодёжного клуба Русского географического общества (Организаторы и участники конкурсных этапов в возрасте 14-28 лет являются участниками Молодёжного клуба РГО):

*Создание организационного актива включающего

в себя представителей ведущих профильных образовательных учреждений региона;

*Детальная проработка плана мероприятия и подготовка положения ;

*Назначение ответственных за каждый пункт плана ;

*Определение контрольных дат выполнения каждого из пунктов ;

*Налаживание работы с профильными министерствами и ведомствами Екатеринбурга и Свердловской области, федеральных округов;

*Разработка и согласование логотипов, эмблем, создание оригинал-макетов листовок и плакатов;

*Размещение информации и анонсов в СМИ;

*Заказ печатной, полиграфической и сувенирной продукции ;

*Контроль за выполнением заказов;

*Распространение печатной продукции с анонсами и программой мероприятия;

*Организация предварительной регистрации участников;

*Формирование папок конкурсных заданий и индивидуальных пакетов участников;

*Проведение и освещение фестиваля;

*Подведение итогов и проведение круглого стола по результатам фестиваля;

*Включение квеста в план работ Департамента образования, Комитета по молодежной политике, профильных министерств Свердловской области, других регионов Урала;

*Квест предполагается разделить на тематические блоки:

- познавательный,

- военно-прикладной,

- туристический,

- коммуникационный,

- инклюзивный.

В каждый блок войдут от трех до десяти конкурсных этапов, подготавливаемых профильными образовательными учреждениями.

Квест содержит 50 этапов (возможно увеличение). Команда получает карту-схему, на которой обозначены контрольные пункты и дано описание этапов. Задача команды – в максимально быстрые сроки (но не дольше времени, отведенного на прохождение) пройти этапы и набрать максимальное количество баллов.

Для прохождения квеста командам отводится 4 часа. Старт для участников в порядке очной регистрации.

Предполагаемые этапы и ответственные образовательные учреждения

*ДЕНДРОЛОГИЯ соорганизатор - УГЛТУ Институт леса и природопользования

*ВЕТЕРИНАРИЯ соорганизатор - Аграрный колледж УРГАУ

*ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ соорганизатор – УРГПУ Институт филологии, культурологии и межкультурной коммуникации

*ИСТОРИЯ (Мастерская первобытного человека) соорганизатор – УРФУ ИГНИИ Департамент Исторический факультет

*ЭНТОМОЛОГИЯ соорганизатор - УГЛТУ

*ТОПОНИМИКА соорганизатор – Гуманитарный университет. Факультет социальной психологии

*ОРНИТОЛОГИЯ соорганизатор - УГЛТУ

*ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ соорганизатор - Фармацевтический филиал СОМК

*ГЕОЛОГИЯ соорганизатор – УГГУ ОСНОВЫ КУЗНЕЧНОГО МАСТЕРСТВА соорганизатор – Екатеринбургский политехникум

*АЗБУКА МОРЗЕ соорганизатор –Уральский радиотехнический колледж

*ПРИВАЛ соорганизатор - Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России.

*ЗАКОНЫ ФИЗИКИ И ВЫЖИВАНИЕ соорганизатор - Институт физики, технологии и экономики УРГПУ

*ПЕРЕПРАВА соорганизатор - УРФУ Институт физической культуры, спорта и молодежной политики

*ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Свердловский областной медицинский колледж

*СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ соорганизатор - УРФУ Институт физической культуры, спорта и молодежной политики

*ВЕРЕВОЧНЫЙ ЭТАП соорганизатор – Академия туризма и международных отношений

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ БЛОК соорганизатор – Уральский юридический институт МВД России

*СЕЛФИ соорганизатор – Колледж управления и сервиса «Стиль»

*ФОТОКАРТИНА соорганизатор – Колледж управления и сервиса «Стиль» «

*БОЛЬШОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРОССВОРД» соорганизатор – Информационно-издательский

центр

7 марта в стенах Федерального агентства по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди Молодежных коллективов.

Заявка СПО "Вагант айский экстрим - молодёжно-патриотический образовательный квест не нашла поддержки экспертов.

Заявки на участие в Конкурсе подали 3190 объединений из 83 субъектов Российской Федерации. Представили проекты и были допущены к конкурсу 2611 молодежных коллективов.