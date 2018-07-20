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Новости Автор: - 20.07.2018
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Заявки на конкурс

на предоставление в 2018 году субсидий из  бюджета Свердловской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма направила АНО Уральский следопыт

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП субсидии предоставляются на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма по следующим направлениям:

1) организация экскурсий и туров для отдельных категорий граждан (дети, молодежь, пенсионеры, инвалиды и лица с ограниченными возможностями);

2) проведение образовательных мероприятий в сфере туризма;

3) информационное продвижение туристского потенциала Свердловской области;

4) повышение качества услуг и уровня безопасности в сфере туризма.

АНО Уральский следопыт подала заявки:

* Цветная палитра Урала ( информационное продвижение туристского потенциала Свердловской области)

Силами студентов Уральского государственного горного университета, школьников Екатеринбурга - участников Молодёжного клуба РГО на базе АНО Уральский следопыт  в ходе полевых экспедиций после тематических лекций на месторождениях будет собираться сырьё - поделочные камни. Сотрудники Уральского центра камня, структурного подразделения Уральского государственного горного университета, добавляют до необходимого количества сырье - собираемые минералы. Сырье проходит обработку, в результате чего предоставляются образцы поделочных камней. Преподаватели УГГУ, эксперты-минерологи готовят аналитические материалы по 6 различным поделочным камням в популярной форме, фото и иллюстративный материал. Каждый месяц в течение срока реализации проекта в журнале  Уральский следопыт  размещаются публикации по уральским поделочным камням, которые сопровождаются прикрепленным образцом. Журналы отправляются подписчикам, в розничную торговую сеть, распространяется на выставках, в учебных заведениях. Каждый собравший полный комплект поделочных камней в АНО Уральский следопыт  сможет получить брендированную коробку для размещения минералогической коллекции.

Современная российский житель, углубляясь в использование электронных устройств, оказался оторванным от реального представления об окружающем мире. Разрыв между картинкой на мониторе и реалиями особенно ярко проявляются среди жителей мегаполисов. Образец натурального минерала, описание его свойств и качественные иллюстрации с месторождений и произведений искусств из поделочного камня смогут пробудить интерес, подтолкнуть к исследованиям окружающего мира. Благо, на Урале много объектов для изучения

Проект призван развернуть перед потенциальным туристом «минералогический рай» России – Уральские самоцветные горы. Это и великолепие уральских самоцветов на фотографиях, и кусочки самих минералов в приложении к журналу, которые можно подержать в руках, собрать в коллекцию или просто положить в карман, как кусочек Родины. Пробуждение интереса у земляков к богатствам, проблемам и самому существу Урала

 * Образовательный туристический квест «Осень Уральского следопыта» ( проведение образовательных мероприятий в сфере туризма)

проект Образовательный туристический квест Осень Уральского следопыта, являющийся той живой формой работы с молодежью, которая призвана развивать мотивацию к занятиям активным туризмом, а также изучать родной край. Фестиваль состоится в субботу перед Всемирным днем туризма – 22 сентября. Фестиваль представляет собой состязания в формате квеста uralstalker молодых людей (возраст 11 - 35 лет – школьники, студенты, работающая молодёжь) в центре г. Екатеринбурга. Формат квеста  uralstalker  предполагает, что организаторами конкурсных этапов выступят образовательные учреждения Екатеринбурга – университеты, институты и колледжи.  В программу входят мероприятия на знание природы региона, оказания первой помощи, туристских навыков,  выживания и проведения спасательных работ, выполнения норм ГТО. Проект нацелен на формирование и закрепление туристских навыков у молодёжи Свердловской области. Он будет содействовать увеличению доли активных, подготовленных личностей, обладающих навыками и умениями в различных видах туризма

В связи с изменениями в мировой политике и экономической ситуации в стране все больше граждан РФ обращается к внутреннему туризму, в том числе к активным его формам. Современная молодёжь, проживающая в городской среде, не обладает туристическими навыками и умениями. Исследования показали, что ребята не умеют пользоваться средствами навигации, преодолевать препятствия и преграды естественной среды, разбивать бивуак, разводить костёр. Проведение подготовительных мероприятий и непосредственно квеста позволит выявить наиболее слабые места в подготовке и содействовать в приобретении необходимых навыков и умений. Это создаст условия для вовлечение все большего количества молодёжи в занятие активными формами туризма

Целевая аудитория:

  1. Школьники 9-11 класс 500 человек
  2. Студенты колледжей 150 чел
  3. Студенты ВУЗов 100 человек
  4. Работающая молодёжь 50 человексправка АНО об отсутствии долгов на 01 июля 2018

Результаты конкурсного отбора будут объявлены 27 июля 2018 года. Соглашение заключается в течение 20 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении субсидии участнику конкурса.

ttp://mir.midural.ru/news/izveshchenie-o-provedenii-konkursa-na-predostavlenie-v-2018-godu-subsidiy-iz-oblastnogo-0 

 


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