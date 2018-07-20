Заявки на конкурс

на предоставление в 2018 году субсидий из бюджета Свердловской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма направила АНО Уральский следопыт

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП субсидии предоставляются на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма по следующим направлениям:

1) организация экскурсий и туров для отдельных категорий граждан (дети, молодежь, пенсионеры, инвалиды и лица с ограниченными возможностями);

2) проведение образовательных мероприятий в сфере туризма;

3) информационное продвижение туристского потенциала Свердловской области;

4) повышение качества услуг и уровня безопасности в сфере туризма.

АНО Уральский следопыт подала заявки:

* Цветная палитра Урала ( информационное продвижение туристского потенциала Свердловской области)

Силами студентов Уральского государственного горного университета, школьников Екатеринбурга - участников Молодёжного клуба РГО на базе АНО Уральский следопыт в ходе полевых экспедиций после тематических лекций на месторождениях будет собираться сырьё - поделочные камни. Сотрудники Уральского центра камня, структурного подразделения Уральского государственного горного университета, добавляют до необходимого количества сырье - собираемые минералы. Сырье проходит обработку, в результате чего предоставляются образцы поделочных камней. Преподаватели УГГУ, эксперты-минерологи готовят аналитические материалы по 6 различным поделочным камням в популярной форме, фото и иллюстративный материал. Каждый месяц в течение срока реализации проекта в журнале Уральский следопыт размещаются публикации по уральским поделочным камням, которые сопровождаются прикрепленным образцом. Журналы отправляются подписчикам, в розничную торговую сеть, распространяется на выставках, в учебных заведениях. Каждый собравший полный комплект поделочных камней в АНО Уральский следопыт сможет получить брендированную коробку для размещения минералогической коллекции.

Современная российский житель, углубляясь в использование электронных устройств, оказался оторванным от реального представления об окружающем мире. Разрыв между картинкой на мониторе и реалиями особенно ярко проявляются среди жителей мегаполисов. Образец натурального минерала, описание его свойств и качественные иллюстрации с месторождений и произведений искусств из поделочного камня смогут пробудить интерес, подтолкнуть к исследованиям окружающего мира. Благо, на Урале много объектов для изучения

Проект призван развернуть перед потенциальным туристом «минералогический рай» России – Уральские самоцветные горы. Это и великолепие уральских самоцветов на фотографиях, и кусочки самих минералов в приложении к журналу, которые можно подержать в руках, собрать в коллекцию или просто положить в карман, как кусочек Родины. Пробуждение интереса у земляков к богатствам, проблемам и самому существу Урала

* Образовательный туристический квест «Осень Уральского следопыта» ( проведение образовательных мероприятий в сфере туризма)

проект Образовательный туристический квест Осень Уральского следопыта, являющийся той живой формой работы с молодежью, которая призвана развивать мотивацию к занятиям активным туризмом, а также изучать родной край. Фестиваль состоится в субботу перед Всемирным днем туризма – 22 сентября. Фестиваль представляет собой состязания в формате квеста uralstalker молодых людей (возраст 11 - 35 лет – школьники, студенты, работающая молодёжь) в центре г. Екатеринбурга. Формат квеста uralstalker предполагает, что организаторами конкурсных этапов выступят образовательные учреждения Екатеринбурга – университеты, институты и колледжи. В программу входят мероприятия на знание природы региона, оказания первой помощи, туристских навыков, выживания и проведения спасательных работ, выполнения норм ГТО. Проект нацелен на формирование и закрепление туристских навыков у молодёжи Свердловской области. Он будет содействовать увеличению доли активных, подготовленных личностей, обладающих навыками и умениями в различных видах туризма

В связи с изменениями в мировой политике и экономической ситуации в стране все больше граждан РФ обращается к внутреннему туризму, в том числе к активным его формам. Современная молодёжь, проживающая в городской среде, не обладает туристическими навыками и умениями. Исследования показали, что ребята не умеют пользоваться средствами навигации, преодолевать препятствия и преграды естественной среды, разбивать бивуак, разводить костёр. Проведение подготовительных мероприятий и непосредственно квеста позволит выявить наиболее слабые места в подготовке и содействовать в приобретении необходимых навыков и умений. Это создаст условия для вовлечение все большего количества молодёжи в занятие активными формами туризма

Целевая аудитория:

Школьники 9-11 класс 500 человек Студенты колледжей 150 чел Студенты ВУЗов 100 человек Работающая молодёжь 50 человек

Результаты конкурсного отбора будут объявлены 27 июля 2018 года. Соглашение заключается в течение 20 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении субсидии участнику конкурса.

ttp://mir.midural.ru/news/izveshchenie-o-provedenii-konkursa-na-predostavlenie-v-2018-godu-subsidiy-iz-oblastnogo-0