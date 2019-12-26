журнал из следующего года,

опережая календарь, появился у читателей в канун Нового, 2020 года!

Это замечательный выпуск "Уральского следопыта". Его география целевого распространения расширилась:

Благодаря Уральскому Центру камня возобновлен цикл статей о минералах Урала. Будут представлены месторождения Полярного Урала в год, юбилейный для Ямало-ненецкого автономного округа. И сотрудники Уральского Центра камня поставили перед собой задачу обеспечить регулярное и бесперебойное поступление журналов во ВСЕ учебные заведения ЯНАО! И вот первый номер уже отправился в Салехард.

Еще январский "Уральский следопыт" отправился в Уфу. В столице Башкортостана он будет продаваться в сети периодической печати!

Кроме того, как обычно с журналом встретятся читатели Свердловской и Челябинской области. А по подписке он по-прежнему доступен любому постоянному следопыту

Январский номер вышел толще обычного: добавлен весомый блок статей с анализом изучения трагедии группы Игоря Дятлова на Северном Урале 1959 года. Авторы принимали непосредственное участие в поисковых работах и не согласны с версией, которую предлагают считать официальной следственные органы.

Несколько материалов в журнале посвящено версиям необычных явлений в природе.

Уральский следопыт 2020 - 01 должен быть интересен исследователям нашего большого региона