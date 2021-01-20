Журнал отправится на территории

Висимский биосферный заповедник в 2021 году отмечает две юбилейные даты:



75 лет назад на Среднем Урале был создан заповедник "Висим", взявший под охрану нетронутые леса на западном склоне Уральского хребта, просуществовавший менее пяти лет до сентября 1951 года;

В 1971 году территория вновь получила статус природного заповедника

По предложению директора ФГБУ "Висимский государственный заповедник" Михаила Федорова в юбилейный год каждый номер журнала будет направляться в библиоткеи школ, расположенных на территории в зоне сотрудничества Висимского биосферного резервата: Карпушиха, Кировград, Староуткинск, Висим, Шурала, Невьянск, Верхнейвинск, Новоуральск, Цементный, Уралец, Черноисточинск, Висимо-Уткинск, Усть-Утка и др.

Читатели в журнале 21 года 21 века познакомятся с птицами, обитающими на территории заповедника