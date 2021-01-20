Рейтинг@Mail.ru
Новости Автор: - 20.01.2021
2020-12 Таежный уголок
Комментариев нет

Журнал отправится на территории

Висимский биосферный заповедник в 2021 году отмечает две юбилейные даты:

  • 75 лет назад на Среднем Урале был создан заповедник "Висим", взявший под охрану нетронутые леса на западном склоне Уральского хребта, просуществовавший менее пяти лет до сентября 1951 года;
  • В 1971 году территория вновь получила статус природного заповедника

 

По предложению директора ФГБУ "Висимский государственный заповедник" Михаила Федорова в юбилейный год каждый номер журнала будет направляться в библиоткеи школ, расположенных на территории в зоне сотрудничества Висимского биосферного резервата: Карпушиха, Кировград, Староуткинск, Висим, Шурала, Невьянск, Верхнейвинск, Новоуральск, Цементный, Уралец, Черноисточинск, Висимо-Уткинск, Усть-Утка и др. 

Зона сотрудничества Висимского биосферного заповедника

   Читатели в журнале 21 года 21 века познакомятся с птицами, обитающими на территории заповедника


Tags:,
Журнал отправится на территории 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru