Журнал в Башкортостане

Дорогие наши читатели, январский номер «Уральского следопыта» уже в продаже.
А в этом новом, 2020, году его можно купить и в г. Уфе по адресам
|г.Уфа, ул.Ленина 102
|Пр.Октября 135, перед зоомагазином
|ул.Зорге, около Южного Автовокзала
|ул.Шафиева - Пр.Октября,65
|ост. Ж/д Больница, нечетная сторона
|г.Уфа, Дема, ул.Ухтомского, 13
|Пр.Октября - ост.Округ Галле, в сторону ул.Зорге
|г.Уфа, ул.Достоевского112 - ул.Кустарная
|ул.50 лет СССР47, ост.Лесопарковая
|Парк Якутова
|г.Уфа, ул. Гафури, 50
|ул.Орджоникидзе15, ост.ул.Суворова
|ул.Зорге - ул.50 лет СССР
|ул.Первомайская, ост. ДК УМПО
|ул.Ферина 6 - ул.Глинки
|г.Уфа, Пр.Октября,28, ост.Универмаг Уфа
|ул.Борисоглебского, 5
|г.Уфа, ул.Менделеева 7/3
|г.Уфа, ост.Школа МВД ул.Перовской 21/1
|г.Уфа, ул.Королева 25 - ул.Гагарина
|г.Уфа, ул.Менделеева 175/б, ост.Чайная фабрика
|г.Уфа, Дема, ул.Ухтомского, около моста - Центральная
|ул.Т.Янаби, 51
|г.Уфа, Пр.Октября 54, ост.Спортивная
|Пр.Октября 9, нечетная, ост.Фирма Мир
|ул.Мушникова, 11
|г.Уфа, Лесной проезд, 3, больница 21
|г.Уфа, Затон, ул. Ахметова 324
|г.Уфа, Ручник КИТАП, Администрация Президента РБ
|ул.Нежинская, 18 Трамвайная ост.
|ул.Первомайская, 19
|ул.Бикбая, 26
|г.Уфа, ул. Р.Зорге, дом 27
|г.Уфа, Пр Октября, 134, ост.ТЦ Юрюзань
|г.Уфа, Пр.Октября 178, четная сторона, ост.ГДК
|г.Уфа, Пр.Октября 18, ост.Округ Галле
|г.Уфа, ул.Колцевая 65/1, "Меркурий-2" Колхозный рынок Агромаркет
|г.Уфа, Дема, ул.Ухтомского 20, Около рынка
|г.Уфа, ул.Айская 89, около Матрицы
|г.Уфа, Пр.Октября, 106
|г.Уфа, ул.Пр. Октября, 52
|ул.Первомайская, 53а, напротив универмага
|г.Уфа, ул.Кувыкина 16-ул.Перовской 15
|Сипайлово, ул.Бикбая - ул.Жукова, на остановке
|ул.Индустр. шоссе 119, ост.Стадион Гастелло
|ул.Вологодская, 34
|г.Уфа, Затон, ул.Ахметова, ост.Речное училище
|ул. Рыльского17, ост. "Ул. Рыльского"
|ул.Первомайская 37, ост Кинотеатр Победа
|г.Уфа, Ост.Трамплин с торца дома по ул. Менделеева, 201
|г.Уфа, Пр.Октября122, ост. Горсовет
|ул.Первомайская, 80
|г.Уфа, ул.Гоголя, 56 - ул.Коммунистическая
|ул.Первомайская 27 - 8этажка
|г.Уфа, ул. Пр.Октября, 74
|г.Уфа, ул.Ленина - ул.Кирова 13
|ул.Кольцевая 14, Трамвайное кольцо
|г.Уфа, ул. Пр.Октября 107, нечетная сторона, ост.Театр кукол
|г.Уфа, Пр.Октября, нечетная сторона, ост.Спортивная
|г.Уфа, ул.Менеделеева, рядом с домом 171
|г.Уфа, ул. Пр.Октября 162, четная сторона, ост.Бульвар Славы
|г.Уфа, ул. Ст. Кувыкина, ряд. с домом 35
|г.Уфа, ул.Гафури, 15
|ул. Кольцевая, 27