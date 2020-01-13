Журнал в Башкортостане

Дорогие наши читатели, январский номер «Уральского следопыта» уже в продаже.

А в этом новом, 2020, году его можно купить и в г. Уфе по адресам

г.Уфа, ул.Ленина 102 Пр.Октября 135, перед зоомагазином ул.Зорге, около Южного Автовокзала ул.Шафиева - Пр.Октября,65 ост. Ж/д Больница, нечетная сторона г.Уфа, Дема, ул.Ухтомского, 13 Пр.Октября - ост.Округ Галле, в сторону ул.Зорге г.Уфа, ул.Достоевского112 - ул.Кустарная ул.50 лет СССР47, ост.Лесопарковая Парк Якутова г.Уфа, ул. Гафури, 50 ул.Орджоникидзе15, ост.ул.Суворова ул.Зорге - ул.50 лет СССР ул.Первомайская, ост. ДК УМПО ул.Ферина 6 - ул.Глинки г.Уфа, Пр.Октября,28, ост.Универмаг Уфа ул.Борисоглебского, 5 г.Уфа, ул.Менделеева 7/3 г.Уфа, ост.Школа МВД ул.Перовской 21/1 г.Уфа, ул.Королева 25 - ул.Гагарина г.Уфа, ул.Менделеева 175/б, ост.Чайная фабрика г.Уфа, Дема, ул.Ухтомского, около моста - Центральная ул.Т.Янаби, 51 г.Уфа, Пр.Октября 54, ост.Спортивная Пр.Октября 9, нечетная, ост.Фирма Мир ул.Мушникова, 11 г.Уфа, Лесной проезд, 3, больница 21 г.Уфа, Затон, ул. Ахметова 324 г.Уфа, Ручник КИТАП, Администрация Президента РБ ул.Нежинская, 18 Трамвайная ост. ул.Первомайская, 19 ул.Бикбая, 26 г.Уфа, ул. Р.Зорге, дом 27 г.Уфа, Пр Октября, 134, ост.ТЦ Юрюзань г.Уфа, Пр.Октября 178, четная сторона, ост.ГДК г.Уфа, Пр.Октября 18, ост.Округ Галле г.Уфа, ул.Колцевая 65/1, "Меркурий-2" Колхозный рынок Агромаркет г.Уфа, Дема, ул.Ухтомского 20, Около рынка г.Уфа, ул.Айская 89, около Матрицы г.Уфа, Пр.Октября, 106 г.Уфа, ул.Пр. Октября, 52 ул.Первомайская, 53а, напротив универмага г.Уфа, ул.Кувыкина 16-ул.Перовской 15 Сипайлово, ул.Бикбая - ул.Жукова, на остановке ул.Индустр. шоссе 119, ост.Стадион Гастелло ул.Вологодская, 34 г.Уфа, Затон, ул.Ахметова, ост.Речное училище ул. Рыльского17, ост. "Ул. Рыльского" ул.Первомайская 37, ост Кинотеатр Победа г.Уфа, Ост.Трамплин с торца дома по ул. Менделеева, 201 г.Уфа, Пр.Октября122, ост. Горсовет ул.Первомайская, 80 г.Уфа, ул.Гоголя, 56 - ул.Коммунистическая ул.Первомайская 27 - 8этажка г.Уфа, ул. Пр.Октября, 74 г.Уфа, ул.Ленина - ул.Кирова 13 ул.Кольцевая 14, Трамвайное кольцо г.Уфа, ул. Пр.Октября 107, нечетная сторона, ост.Театр кукол г.Уфа, Пр.Октября, нечетная сторона, ост.Спортивная г.Уфа, ул.Менеделеева, рядом с домом 171 г.Уфа, ул. Пр.Октября 162, четная сторона, ост.Бульвар Славы г.Уфа, ул. Ст. Кувыкина, ряд. с домом 35 г.Уфа, ул.Гафури, 15 ул. Кольцевая, 27