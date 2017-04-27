Рыболовные состязания

Соревнования неофициальные. Общая подготовка, организация и руководство соревнованием осуществляется редакцией журнала «Уральский следопыт».

Непосредственное проведение соревнованием осуществляется ООСО «Федерация рыболовного спорта».

Время и место соревнований.

Соревнования проводятся на городском пруду г. Екатеринбурга.(со стороны театра Драмы). Место сбора между фонтаном и набережной рядом с театром Драмы.

Соревнования проводятся 28 мая 2017 года в 1 тур в один день продолжительностью 4 часа.

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Участники соревнований.

Соревнования открытые. К участию в соревнованиях допускаются все желающие рыболовы

Участник соревнований при себе должен иметь:

документ удостоверяющий личность,

полис обязательного медицинского страхования.

Максимальное количество участников, исходя из имеющегося количества секторов - 70 человек.

Порядок проведения соревнований.

Ловля рыбы производится только одной поплавочной или донной удочкой. Оснастка должна быть с одним одинарным крючком. Количество запасных удилищ и снастей не ограничивается.

Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 4 часа.

В процессе соревнований подаётся пять сигналов: первый - вход в сектор, второй - начало прикармливания, третий - старт (начало ловли), четвёртый - до финиша осталось 5 минут и пятый - финиш (окончание ловли). По первому сигналу (“вход в сектор”) спортсмены занимают свои сектора и начинают подготовку к ловле.

Участок ловли делится на три зоны с одинаковым количеством секторов. Количество секторов в зонах не должно различаться более чем на одного. Протяженность сектора по берегу 10 метров.

Сектора распределяются среди рыболовов путём жеребьёвки.

В ходе соревнований спортсмен может находиться в любом месте своего сектора. В своем секторе спортсмены должны передвигаться по возможности бесшумно, не привлекая к себе внимания.

По сигналу "финиш" участники остаются в своих секторах до приходы бригады взвешивания. Помещение и извлечение улова из тары для взвешивания производится спортсменом, после взвешивания рыба помещается обратно в садок или отпускается.

В зачет принимается любая рыба, независимо от размеров.

В процессе соревнований участники хранят улов в садках в воде.

После окончания соревнований спортсмен обязан убрать мусор в своем секторе. Запрещается выбрасывать неизрасходованную прикормку в воду.

Подсчет результатов:

Победители и призеры определяются в двух зачетах: ловля поплавочной удочкой и ловля донной удочкой.

За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется 1 балл. По количеству баллов определяются места в зоне.

Награждение победителей.

В личном зачете участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами.

Победитель в номинации Big fish награждается дипломом.

Возможны призы и награды от спонсоров.

Финансовые условия.

8.1. Стартовый взнос для всех участников соревнований составляет 300 рублей.

Регламент соревнований.

07.00-08.00 Регистрация участников,

08.00–08.30 Построение участников, жеребьевка, объявление регламента соревнований

08.30-08.45 Выдвижение участников в зоны

08.45 Сигнал «Вход в сектор»

09.55 Сигнал «Начало прикармливания»

10.00 Сигнал «Старт тура»

13.55 Сигнал «5 минут до финиша»

14.00 Сигнал «Финиш»

14.00-15.00 Взвешивание, подведение итогов, свободное общение

15.00 Построение, объявление результатов соревнования, награждение победителей

Заявки на участие в соревнованиях.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайтах uralfishing.ru и на Е1.ru до 16-00 26 мая 2017 г.

При превышении количества заявок над имеющимся количеством секторов все последующие заявки ставятся в резерв.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.