Рыболовные состязания

Соревнования неофициальные. Общая подготовка, организация и руководство соревнованием осуществляется редакцией журнала «Уральский следопыт».
Непосредственное проведение соревнованием осуществляется ООСО «Федерация рыболовного спорта».
Время и место соревнований.
Соревнования проводятся на городском пруду г. Екатеринбурга.(со стороны театра Драмы). Место сбора между фонтаном и набережной рядом с театром Драмы.
Соревнования проводятся 28 мая 2017 года в 1 тур в один день продолжительностью 4 часа.
Участники соревнований.
Соревнования открытые. К участию в соревнованиях допускаются все желающие рыболовы
Участник соревнований при себе должен иметь:
- документ удостоверяющий личность,
- полис обязательного медицинского страхования.
Максимальное количество участников, исходя из имеющегося количества секторов - 70 человек.
Порядок проведения соревнований.
Ловля рыбы производится только одной поплавочной или донной удочкой. Оснастка должна быть с одним одинарным крючком. Количество запасных удилищ и снастей не ограничивается.
Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 4 часа.
В процессе соревнований подаётся пять сигналов: первый - вход в сектор, второй - начало прикармливания, третий - старт (начало ловли), четвёртый - до финиша осталось 5 минут и пятый - финиш (окончание ловли). По первому сигналу (“вход в сектор”) спортсмены занимают свои сектора и начинают подготовку к ловле.
Участок ловли делится на три зоны с одинаковым количеством секторов. Количество секторов в зонах не должно различаться более чем на одного. Протяженность сектора по берегу 10 метров.
Сектора распределяются среди рыболовов путём жеребьёвки.
В ходе соревнований спортсмен может находиться в любом месте своего сектора. В своем секторе спортсмены должны передвигаться по возможности бесшумно, не привлекая к себе внимания.
По сигналу "финиш" участники остаются в своих секторах до приходы бригады взвешивания. Помещение и извлечение улова из тары для взвешивания производится спортсменом, после взвешивания рыба помещается обратно в садок или отпускается.
В зачет принимается любая рыба, независимо от размеров.
В процессе соревнований участники хранят улов в садках в воде.
После окончания соревнований спортсмен обязан убрать мусор в своем секторе. Запрещается выбрасывать неизрасходованную прикормку в воду.
Подсчет результатов:
Победители и призеры определяются в двух зачетах: ловля поплавочной удочкой и ловля донной удочкой.
За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется 1 балл. По количеству баллов определяются места в зоне.
Награждение победителей.
В личном зачете участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами.
Победитель в номинации Big fish награждается дипломом.
Возможны призы и награды от спонсоров.
Финансовые условия.
8.1. Стартовый взнос для всех участников соревнований составляет 300 рублей.
Регламент соревнований.
07.00-08.00 Регистрация участников,
08.00–08.30 Построение участников, жеребьевка, объявление регламента соревнований
08.30-08.45 Выдвижение участников в зоны
08.45 Сигнал «Вход в сектор»
09.55 Сигнал «Начало прикармливания»
10.00 Сигнал «Старт тура»
13.55 Сигнал «5 минут до финиша»
14.00 Сигнал «Финиш»
14.00-15.00 Взвешивание, подведение итогов, свободное общение
15.00 Построение, объявление результатов соревнования, награждение победителей
Заявки на участие в соревнованиях.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайтах uralfishing.ru и на Е1.ru до 16-00 26 мая 2017 г.
При превышении количества заявок над имеющимся количеством секторов все последующие заявки ставятся в резерв.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.