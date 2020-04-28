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МероприятияМобильные новости Автор: - 28.04.2020
знамя на Рейхстаге команда
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Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия

штурмовая группа

город

пункт формирования

категория
1 Искорка Екатеринбург МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка  1
2 Созвездие Екатеринбург МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие»  1
3 Победа с. Белоярское Щучанского района Курганской области  Белоярская СОШ-филиал МКОУ "Пивкинская СОШ" Щучанского района Курганской области  1
4 Линия Зигфрида Екатеринбург МБУ ДО ДЮЦ "Калейдоскоп", клуб "Умелец" 6
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обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"

категории

  1. Сборные команды (разновозрастные, семейные и пр.)
  2. Работающая молодёжь
  3. Студенты высших учебных заведений
  4. Студенты колледжей и техникумов
  5. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
  6. Учащиеся до 8 класса общеобразовательных школ

Миссия квеста

Регламент проведения квеста «Флаг над Рейхстагом»

Задания

Регистрация штурмовых групп

Штурмовые группы, участвующие в квесте


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