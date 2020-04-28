Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия
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№
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штурмовая группа
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город
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пункт формирования
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категория
|1
|Искорка
|Екатеринбург
|МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка
|1
|2
|Созвездие
|Екатеринбург
|МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие»
|1
|3
|Победа
|с. Белоярское Щучанского района Курганской области
|Белоярская СОШ-филиал МКОУ "Пивкинская СОШ" Щучанского района Курганской области
|1
|4
|Линия Зигфрида
|Екатеринбург
|МБУ ДО ДЮЦ "Калейдоскоп", клуб "Умелец"
|6
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обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"
категории
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Сборные команды (разновозрастные, семейные и пр.)
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Работающая молодёжь
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Студенты высших учебных заведений
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Студенты колледжей и техникумов
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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
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Учащиеся до 8 класса общеобразовательных школ