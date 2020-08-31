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МероприятияОсень Уральского следопыта Автор: - 31.08.2020
gas квест СТАЛКЕР-66 патриотика
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регистрация команд участников

Великая экспедиция

Туристский квест, посвященный 175-летию РГО и Всемирному Дню туризма 

обязательна регистрация в группе мероприятия

 

 

Возрастные группы

  1. Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  3. Студенты колледжей и техникумов
  4. Студенты высших учебных заведений.
  5. Разновозрастные команды Свердловской области

 

Название Населенный пункт Образовательное учреждение Возрастная группа
01 Поколение Z Екатеринбург МБОУ СОШ 6 1
02 Рифеи Нижний Тагил МБОУ СОШ "Центр образования №1" 2
03 Эрон Сухой Лог МБОУ СОШ №10 1
04 Гравити Фолз Екатеринбург МБОУ СОШ 6 1
05 Клуб туристов "Азимут" Нижний Тагил Клуб туристов "Азимут" 5
06 Пятеро смелых Екатеринбург - 5
07 Искорка Екатеринбург МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка 5
08 Шестерёнка Екатеринбург МБОУ СОШ 6 2
09 Механики Первика Первоуральск ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 3
10 Истокские ребята Екатеринбург МАОУ СОШ № 97 имени А.В.Гуменюка 2
11 Дружные ребята Екатеринбург МБОУ СОШ 6 1
12 Лучик Челябинск МАОУ лицей № 102 2
13 Джунгарские лисы Полевской - 2
         
         

 

 

Возрастные группы

  1. Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  3. Студенты колледжей и техникумов
  4. Студенты высших учебных заведений.
  5. Разновозрастные команды Свердловской области

Программа фестиваля Осень Уральского следопыта 

Квест Uralstalker

Ралли (спортивный туризм, дистанция водная)

Каяк-кросс

канополо

водные конкурсы

масрестлинг


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