регистрация команд участников

Великая экспедиция
Туристский квест, посвященный 175-летию РГО и Всемирному Дню туризма
обязательна регистрация в группе мероприятия
Возрастные группы
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Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
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Студенты колледжей и техникумов
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Студенты высших учебных заведений.
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Разновозрастные команды Свердловской области
|№
|Название
|Населенный пункт
|Образовательное учреждение
|Возрастная группа
|01
|Поколение Z
|Екатеринбург
|МБОУ СОШ 6
|1
|02
|Рифеи
|Нижний Тагил
|МБОУ СОШ "Центр образования №1"
|2
|03
|Эрон
|Сухой Лог
|МБОУ СОШ №10
|1
|04
|Гравити Фолз
|Екатеринбург
|МБОУ СОШ 6
|1
|05
|Клуб туристов "Азимут"
|Нижний Тагил
|Клуб туристов "Азимут"
|5
|06
|Пятеро смелых
|Екатеринбург
|-
|5
|07
|Искорка
|Екатеринбург
|МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка
|5
|08
|Шестерёнка
|Екатеринбург
|МБОУ СОШ 6
|2
|09
|Механики Первика
|Первоуральск
|ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»
|3
|10
|Истокские ребята
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ № 97 имени А.В.Гуменюка
|2
|11
|Дружные ребята
|Екатеринбург
|МБОУ СОШ 6
|1
|12
|Лучик
|Челябинск
|МАОУ лицей № 102
|2
|13
|Джунгарские лисы
|Полевской
|-
|2
Возрастные группы
-
Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Студенты колледжей и техникумов
-
Студенты высших учебных заведений.
-
Разновозрастные команды Свердловской области