квест. Общее положение

Общие положения

Географический квест Уралсталкер20 (далее – квест) организуется Молодежным клубом Русского географического общества «Уральский Следопыт» (далее – Организатор), проводится во время ежегодного молодежно-туристского фестиваля «Осень Уральского следопыта». Квест состоит из конкурсных профильных этапов, указанных в Приложении №1 (не менее 30)

2 . Цели и задачи:

- совершенствование форм и методов игровых и соревновательных внеклассных занятий и мероприятий у молодежи, обучающейся в учреждениях среднего, среднего-профессионального, высшего образования, военно-патриотических клубах, трудящейся молодежи;

- популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи;

- обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между молодежью;

- содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды

Организатор — автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт»:

Оргкомитет и наблюдательный Совет квеста :

Непосредственная организация квеста возлагается на Оргкомитет.

Оргкомитет :

Биктуганов Юрий Иванович – министр образования и молодежной политики Свердловской области;

Сибирцева Екатерина Александровна – начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбург;

Касимова Юлия Сергеевна – председатель Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбург;

Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала «Уральский Следопыт»;

Яговкин Андрей Юрьевич — Председатель РОО Федерация спортивного туризма Свердловской области

Семенов Михаил Геннадьевич – координатор Молодежного клуба РГО «Уральский Следопыт»;

Наблюдательный Совет :

Представители организаторов этапов квеста приглашенные представители органов власти, Русского географического общества

Организация конкурсных этапов и проведение осуществляется силами студентов и преподавателей образовательных учреждений г. Екатеринбурга, помощников-добровольцев.

Время и место проведения:

Прибытие команд на место 19.09.2020 года, суббота

Место соревнований – город Екатеринбург, Исторический сквер, Октябрьская площадь.

По прибытию команды обязаны подтвердить свое участие и пройти очную регистрацию с 9.30 до 10.30. Условия старта, прохождения этапов финиша и начисления баллов квеста доводятся на построении в Историческом сквере у Капсулы времени

11:00 – Построение. Открытие квеста.

11:00 – Общий старт

14:00 – Финиш квеста

14:00-15:00 Свободное время участников квеста

15:00 – 15:30 Подведение итогов

15:30 – 16:00 награждение победителей, вручение сертификатов участникам, благодарственных писем.

16:00 Завершение квеста

В целях реализации противоэпидемиологических мероприятий возможна реализация раздельных стартов команд:

- через промежутки времени между стартующими

- с нескольких стартовых площадок с соблюдением дистанции между ними



