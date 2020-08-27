квест. Общее положение

- Общие положения
Географический квест Уралсталкер20 (далее – квест) организуется Молодежным клубом Русского географического общества «Уральский Следопыт» (далее – Организатор), проводится во время ежегодного молодежно-туристского фестиваля «Осень Уральского следопыта». Квест состоит из конкурсных профильных этапов, указанных в Приложении №1 (не менее 30)
2. Цели и задачи:
- совершенствование форм и методов игровых и соревновательных внеклассных занятий и мероприятий у молодежи, обучающейся в учреждениях среднего, среднего-профессионального, высшего образования, военно-патриотических клубах, трудящейся молодежи;
- популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи;
- обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между молодежью;
- содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды
Организатор — автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт»:
- Оргкомитет и наблюдательный Совет квеста:
Непосредственная организация квеста возлагается на Оргкомитет.
Оргкомитет:
Биктуганов Юрий Иванович – министр образования и молодежной политики Свердловской области;
Сибирцева Екатерина Александровна – начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбург;
Касимова Юлия Сергеевна – председатель Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбург;
Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала «Уральский Следопыт»;
Яговкин Андрей Юрьевич — Председатель РОО Федерация спортивного туризма Свердловской области
Семенов Михаил Геннадьевич – координатор Молодежного клуба РГО «Уральский Следопыт»;
Наблюдательный Совет:
Представители организаторов этапов квеста приглашенные представители органов власти, Русского географического общества
Организация конкурсных этапов и проведение осуществляется силами студентов и преподавателей образовательных учреждений г. Екатеринбурга, помощников-добровольцев.
- Время и место проведения:
Прибытие команд на место 19.09.2020 года, суббота
Место соревнований – город Екатеринбург, Исторический сквер, Октябрьская площадь.
По прибытию команды обязаны подтвердить свое участие и пройти очную регистрацию с 9.30 до 10.30. Условия старта, прохождения этапов финиша и начисления баллов квеста доводятся на построении в Историческом сквере у Капсулы времени
11:00 – Построение. Открытие квеста.
11:00 – Общий старт
14:00 – Финиш квеста
14:00-15:00 Свободное время участников квеста
15:00 – 15:30 Подведение итогов
15:30 – 16:00 награждение победителей, вручение сертификатов участникам, благодарственных писем.
16:00 Завершение квеста
В целях реализации противоэпидемиологических мероприятий возможна реализация раздельных стартов команд:
- через промежутки времени между стартующими
- с нескольких стартовых площадок с соблюдением дистанции между ними