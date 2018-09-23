Больше тысячи ребят

приняло участие в фестивале Осень Уральского следопыта , состоявшегося 22 сентября!

213 команд было зарегистрировано на стартовом столе.

работу 54 фестивальных этапов и фестивальной площадки обеспечивало более 200 волонтеров

Определены победители географического квеста, посвященного Всемирному дню туризма

школьники 5-8 классов

1 место Чебуреки школа №208 Екатеринбург

2 место Тигры Екатеринбургское суворовское училище

3 место Охотники за удачей школа №93 Екатеринбург

школьники 9-11 классов

1 место Орлы Екатеринбургское суворовское училище

2 место Факел Екатеринбургское суворовское училище

3 место DreamTeam Екатеринбургское суворовское училище

студенты колледжей

1 место Энергетики Екатеринбургский энергетический колледж

2 место Квесторы УРТК им. А.С. Попова (Полевской)

3 место Древоделы УКСАП (пос. Бобровский)

студенты вузов и работающая молодёжь.

1 место Брынькъ УрГПУ

2 место ГБФ-чемпион УрГПУ

3 место Восток 1- Максимум МК РГО

Призы от партнеров фестиваля

- Приз от Екатеринбургского филиала УралГУФК получила команда Отчаянные суслики школа №50 Екатеринбург

- За участие в заочном конкурсе билеты в кинотеатры Пассаж-синема и Гринвич-синема получили:

Алена Чусовитина, Анна Гемиярова, Иван Шастин, Иван Васильев, Максим Школьников, Данил Сыроешкин, Артемий Курганов, Соня Цедрик, Елена Карпова, Алексей Савин, а так же организаторы редакторы заочного конкурса: Диана Гордеева, Мария Нестерова, Анжелика Ворошилова.