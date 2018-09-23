Больше тысячи ребят

приняло участие в фестивале Осень Уральского следопыта , состоявшегося 22 сентября!
213 команд было зарегистрировано на стартовом столе.
работу 54 фестивальных этапов и фестивальной площадки обеспечивало более 200 волонтеров
Определены победители географического квеста, посвященного Всемирному дню туризма
школьники 5-8 классов
1 место Чебуреки школа №208 Екатеринбург
2 место Тигры Екатеринбургское суворовское училище
3 место Охотники за удачей школа №93 Екатеринбург
школьники 9-11 классов
1 место Орлы Екатеринбургское суворовское училище
2 место Факел Екатеринбургское суворовское училище
3 место DreamTeam Екатеринбургское суворовское училище
студенты колледжей
1 место Энергетики Екатеринбургский энергетический колледж
2 место Квесторы УРТК им. А.С. Попова (Полевской)
3 место Древоделы УКСАП (пос. Бобровский)
студенты вузов и работающая молодёжь.
1 место Брынькъ УрГПУ
2 место ГБФ-чемпион УрГПУ
3 место Восток 1- Максимум МК РГО
Призы от партнеров фестиваля
- Приз от Екатеринбургского филиала УралГУФК получила команда Отчаянные суслики школа №50 Екатеринбург
- За участие в заочном конкурсе билеты в кинотеатры Пассаж-синема и Гринвич-синема получили:
Алена Чусовитина, Анна Гемиярова, Иван Шастин, Иван Васильев, Максим Школьников, Данил Сыроешкин, Артемий Курганов, Соня Цедрик, Елена Карпова, Алексей Савин, а так же организаторы редакторы заочного конкурса: Диана Гордеева, Мария Нестерова, Анжелика Ворошилова.