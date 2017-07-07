квест. Общее положение

Географический квест Уралсталкер-2017 организуется Молодежным клубом Русского географического общества «Уральский Следопыт», проводится во время ежегодного молодежно-патриотического фестиваля «Осень Уральского следопыта».

Квест состоит из двух туров: практического и теоретического.

Цели и задачи:

- совершенствование форм и методов игровых и соревновательных внеклассных занятий и мероприятий у молодежи, обучающейся в учреждениях среднего, среднего-профессионального, высшего образования, военно-патриотических клубах, трудящейся молодежи;

- популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи;

- обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между молодежью;

- содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды

Непосредственная организация квеста возлагается на Оргкомитет.

Организатор обязан:

1) организовать и провести квест в соответствии с установленными правилами и нормами;

2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил противопожарной безопасности, а так же всех иных правил и норм предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» при проведении мероприятий.

3) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении квеста, в том числе:

обеспечить допуск участников квеста;

провести оценку мест проведения Мероприятия;

определить порядок задействования и координации медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи участникам квеста;

определить места и пути медицинской эвакуации;

ознакомить медицинский персонал и представителей команд с организацией оказания медицинской помощи;

4) обеспечить соблюдение правил обеспечения безопасности при проведении квеста в соответствии с требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных мероприятий;

5) нести все иные обязанности по организации и проведению квеста предусмотренные законодательством

Оргкомитет и наблюдательный Совет квеста :

Оргкомитет :

Буракова Оксана Алексеевна – председатель Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга;

Семенов Михаил Геннадьевич – координатор молодежного клуба РГО «Уральский Следопыт»;

Сибирцева Екатерина Александровна – начальник Управления образования Администрации города Екатеринбург;

Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала «Уральский Следопыт»;

Наблюдательный Совет :

Представители организаторов этапов квеста приглашенные представители органов власти, Русского географического общества

Организация и проведение осуществляется силами студентов и преподавателей образовательных учреждений г. Екатеринбурга, помощников-добровольцев.

Время и место проведения:

Прибытие команд на место 23.09.2017 года суббота

Место соревнований – город Екатеринбург, Исторический сквер, Октябрьская площадь.

По прибытию команды обязаны подтвердить свое участие и пройти очную регистрацию с 9.30 до 10.30. Условия старта, прохождения этапов финиша и начисления баллов квеста доводятся на построении в Историческом сквере у Капсулы времени

10.30 Построение. Открытие квеста.

11:00 – Общий старт практического тура

11:00 – 14:00 Проведения теоретического тура категории участников 2-6

12:30 – Финиш квеста Уралсталкер-детвора-2017

13:00 – 13:30 Подведение итогов и награждение участников категории 1-4 класс

14:30-15:00 Проведения теоретического тура категории участников 2-6

15:00-16:00 Посещение участниками квеста музеев и выставочных центров Екатеринбурга (район Исторического сквера) (бесплатно)

16:00 – 16:30 Подведение итогов, награждение победителей, вручение сертификатов участникам, благодарственных писем.

16:30 Завершение квеста

Участники квеста:

В мероприятии принимают участие команды из Екатеринбурга, Свердловской области, приглашаются команды из соседних регионов.

Состав команды :

Количество участников 5 человек + один сопровождающий (руководитель, учитель, педагог-организатор дополнительного образования), участвующий в регистрации команды. Участники делятся на следующие возрастные группы:

Школьники 1-4 класс ( квест Уралсталкер-детвора 2017) Школьники 5-8 класс Школьники 9-11 класс Студенты колледжей и техникумов Студенты вузов Разновозрастные команды (жители и гости Екатеринбурга)

6.Заявки на участие (Приложение№ 2):

Именная заявка подается в оргкомитет до 17:00 21 сентября 2017 года на e-mail:

quest-stalker-66@mail.ru, для контроля участниками выкладывается на странице квеста.

Официальная страница квеста в сети Интернет http://www.uralstalker.com/stalker-66, социальных сетях:

https://vk.com/stalker_66

https://www.facebook.com/groups/stalker66

Награждение

Команды, занявшие 1 места, награждаются дипломом 1 степени и памятными призами. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней. Все команды-участники награждаются грамотами участников, руководители – благодарственными письмами.