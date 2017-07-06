Условия приема рукописей в раздел фантастики журнала Уральский следопыт

редакция 06 июля 2017 г.

ЦЕЛИ

Отбор качественных и интересных произведений для раздела фантастики в журнале «Уральский Следопыт».

Под «качественными» понимаются произведения, в которых автору удалось:

1) продемонстрировать качественный литературный язык и стиль:

2) создать увлекательный и внятный сюжет;

3) воплотить интересную идею (научно-техническую, социальную);

4) показать ориентиры нравственной жизни человека и общества, поднять историко-философские вопросы, связанные с развитием человечества, его историей, развитием науки и техники.

ЧТО ПРИНИМАЕТСЯ

2.1. На рассмотрение в раздел «Аэлита» журнала «Уральский Следопыт» ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО произведения в жанре «фантастика» (научная фантастика, фэнтези и т.п.). Это могут быть рассказы или короткие повести.

2.2. Для рассмотрения на возможность публикации в журнале предпочтение однозначно отдаётся произведениям, РАНЕЕ НЕ ПУБЛИКОВАВШИМСЯ в печатных изданиях (однозначно не рассматриваются произведения, публиковавшиеся в многотиражных (500 и более экз.) сборниках фантастики и/или в журналах «Если», «Полдень», РФ, МФ, «Порог», «Шалтай-Болтай», «Очевидное и Невероятное», «Техника-Молодёжи», «Знание - Сила», «Наука и Жизнь»). Допускаются публикации в малоизвестных или малотиражных (до 200-300 экз.) изданиях и в сети Интернет.

2.3. Не принимаются произведения, на которые автор ранее передал исключительные права кому бы то ни было.

2.4. Суммарное количество произведений, представляемых автором на рассмотрение в журнал, не должно превышать 2-х произведений за квартал. Для обозначения сроков приёма произведения на рассмотрение задаётся дата в имени каждого файла (см. ниже раздел 7).

2.5. Максимальный объём размер одного произведения не должен превышать 90 т.зн. с пробелами по счётчику Word (ограничение на размер рассматриваемых произведений связано с тем, что в журнале не публикуются произведения с продолжением).

2.6. Не принимается так называемая «фантастическая поэзия» и «фантастическая драматургия» (произведения, написанные в форме пьес, киносценариев и т.п.).

2.7. Однозначно, вне зависимости от их литературного уровня, не принимаются произведения, содержащие грубую нецензурную лексику (мат), чрезмерные сцены насилия, откровенные сексуальные сцены и т.п., т.к. журнал имеет возрастной ценз «12+».

2.8. Не принимаются:

– Тексты без буквы «ё» – наличие в тексте буквы «ё» в словах там, где она должна стоять, обязательно! (Есть прекрасные программы ё-фикаторы, советую пользоваться ими).

– Тексты, набранные нестандартно, например, без заглавных букв в началах предложений. Есть авторы, которые так оригинальничают, но нашему журналу нужны произведения, оригинальные по содержанию, но не по формам набора текста.

СРОКИ ПРИЁМА

Приём работ проводится в течение всего года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОРОВ

4.1. Авторы присылают только свои собственные работы. Вся ответственность за использование чужого материала и нарушение авторских прав третьих лиц лежит исключительно на авторе, приславшем текст на рассмотрение .

4.2. Произведения в журнале «Уральский Следопыт» публикуются на безгонорарной основе. Фактом направления своего произведения (произведений) на рассмотрение для публикации автор отмечает своё согласие на такой вид публикаций.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕДАКЦИИ

5.1. Публикации в журнале безгонорарные.



