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Майский экстрим-2017 Автор: stalker - 15.05.2017
Майский экстрим, Осень Уральского следопыта
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регата на WalkerBay

Изображение из фотоальбомов E1.ru

Организатор соревнований

- Детская парусная флотилия «Флагман»,

- Редакция журнала Уральский Следопыт

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет оргкомитет фестиваля

скачать Положение WalkerBay-ME_2017

Место проведения

Соревнования проводятся 28 мая 2017 г. на акватории городского пруда.

Правила

Соревнования проводятся по правилам:

парусная регата яхт класса Walker Bay

парусная регата яхт класса Walker Bay

  • Международными Правилами парусных гонок (ППГ-17),
  • ППС-2013;
  • Положением о данном соревновании;
  • Гоночной Инструкцией;
  • Местными правилами плавания, которые должны применяться также на любых тренировках.

Соревнования имеют категорию С в соответствии с Правилом 20 ISAF.

Организаторы могут потребовать несения рекламы спонсоров на яхтах участников

От яхт не принимаются протесты по поводу возможного нарушения правил несения рекламы (Изменение правила 60.1 ППГ 17).

  • Регата в классе «Walker Bay 10 Plus» открыта для всех яхт и команд яхт класса «Walker Bay 10 Plus». Возраст участников регаты в классе «Walker Bay 10 Plus» ограничен от 8 до 16 лет.
  • Стартовый и заявочный взносы отсутствуют.

Регистрация на месте 

  • Каждый участник должен заполнить регистрационную форму 28 мая 2017 года с 10.00 до 11.00.

Расписание

  • Планируется проведение 5 гонок.
  • Расписание соревнований:

28 мая

11:00-15:00 – гонки;

17:00 - церемония закрытия.

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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