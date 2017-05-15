регата на WalkerBay

Организатор соревнований

- Детская парусная флотилия «Флагман»,

- Редакция журнала Уральский Следопыт

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет оргкомитет фестиваля

скачать Положение WalkerBay-ME_2017

Место проведения

Соревнования проводятся 28 мая 2017 г. на акватории городского пруда.

Правила

Соревнования проводятся по правилам:

Международными Правилами парусных гонок (ППГ-17),

ППС-2013;

Положением о данном соревновании;

Гоночной Инструкцией;

Местными правилами плавания, которые должны применяться также на любых тренировках.

Соревнования имеют категорию С в соответствии с Правилом 20 ISAF.

Организаторы могут потребовать несения рекламы спонсоров на яхтах участников

От яхт не принимаются протесты по поводу возможного нарушения правил несения рекламы (Изменение правила 60.1 ППГ 17).

Регата в классе «Walker Bay 10 Plus» открыта для всех яхт и команд яхт класса «Walker Bay 10 Plus». Возраст участников регаты в классе «Walker Bay 10 Plus» ограничен от 8 до 16 л ет.

Стартовый и заявочный взносы отсутствуют.

Регистрация на месте

Каждый участник должен заполнить регистрационную форму 28 мая 2017 года с 10.00 до 11.00.

Расписание

Планируется проведение 5 гонок.

Расписание соревнований:

28 мая

11:00-15:00 – гонки;

17:00 - церемония закрытия.