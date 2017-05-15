регата на WalkerBay

Организатор соревнований
- Детская парусная флотилия «Флагман»,
- Редакция журнала Уральский Следопыт
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет оргкомитет фестиваля
скачать Положение WalkerBay-ME_2017
Место проведения
Соревнования проводятся 28 мая 2017 г. на акватории городского пруда.
Правила
Соревнования проводятся по правилам:
- Международными Правилами парусных гонок (ППГ-17),
- ППС-2013;
- Положением о данном соревновании;
- Гоночной Инструкцией;
- Местными правилами плавания, которые должны применяться также на любых тренировках.
Соревнования имеют категорию С в соответствии с Правилом 20 ISAF.
Организаторы могут потребовать несения рекламы спонсоров на яхтах участников
От яхт не принимаются протесты по поводу возможного нарушения правил несения рекламы (Изменение правила 60.1 ППГ 17).
- Регата в классе «Walker Bay 10 Plus» открыта для всех яхт и команд яхт класса «Walker Bay 10 Plus». Возраст участников регаты в классе «Walker Bay 10 Plus» ограничен от 8 до 16 лет.
- Стартовый и заявочный взносы отсутствуют.
Регистрация на месте
- Каждый участник должен заполнить регистрационную форму 28 мая 2017 года с 10.00 до 11.00.
Расписание
- Планируется проведение 5 гонок.
- Расписание соревнований:
28 мая
11:00-15:00 – гонки;
17:00 - церемония закрытия.