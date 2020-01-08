Стрельченко Д.- Ошибки планетраного масштаба – 15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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— Объём кислорода зависит от степени вины. Вацлав Золь, бывший эколог планеты Нептуния, приговаривается к суткам.
Ноги вдруг перестали слушаться, и я упал бы, если бы не конвой.
Сутки. Значит, у меня будет двадцать четыре часа в космосе, чтоб осознать вину. Только после этого я начну умирать — в десяти-двенадцати льё от Нептунии, в тысяче парсек от Земли. Говорят, на суперкрейсере «Виктория» можно преодолеть это расстояние за двадцать часов.
В колонии такого быстрого транспорта нет. Лучшее, чем может похвастать планета, — расхлябанные кометки, которые дважды в неделю возят тех, кто побогаче, на спутники. Воздух там чище, нептунианцы используют любую возможность, чтобы вывезти детей туда, где не нужно использовать дыхательную смесь.
...После слов судьи слегка зазвенело в ушах; перед глазами плыло — должно быть, от слабости. А вместо зала заседаний я почему-то увидел наше крыльцо — в лучшем районе столицы, вдалеке от узловых труб и совсем рядом со станицей.
***
— ...совсем рядом со станцией, тебе понравится. Не голодная? Я могу позвонить, к нашему приходу как раз разогреют ужин.
Я ухаживал за ней почти год, но сегодня почему-то вновь чувствовал себя скованно — как в самом начале. Но Ирма как будто не замечала ни раздражения, ни стеснения. Я не любил её — но определённо любил её практичность, интуицию и способность угадывать моё настроение. Для моей цели этого было более чем достаточно.
— Так что? Голодная?
Она кивнула, складывая зонтик. Я придержал её руку:
— Не убирай, ещё накрапывает. Ты же знаешь, тяжёлая вода. Соли цинката...
Ирма глянула с усмешкой.
— Профдеформация?
— Вроде того.
К тому времени, как мы добрались, нас ждали тушёное мясо и яблочный кофе, который обожали оба. Кофе был редкостью: его раз в квартал доставляли с Земли. Я вдруг подумал, что это может стать ещё одной причиной её согласия: в конце концов, вряд ли ей удастся пить его каждый день где-то в другом месте.
Ирма отдала плащ подошедшей прислуге. Я скинул мокрые ботинки, сбросил пиджак и прошёл в просторную кухню. Наверное, следовало самому забрать её плащ и предложить аперитив, но в затылке зарождалась горячая головная боль, а сегодня я был обязан быть в трезвом уме.
— Рад, что ты пришла, — глотая таблетку, пробормотал я. Протянул Ирме руку, приглашая к столу, подождал, пока она сядет, аккуратно устроив складки пышного платья, и уже открыл было рот, как зазвонил её приёмник.
Борис Долинго|Author
Сразу замечания по набору текста: отсутствие красных строк и ненужные увеличенные интервалы между абзацами. Уважаемые авторы, не устаю повторять: Вы подаёте художественное произведение, а не статью в Сети вывешиваете. Набирать текст художественного произведения на русском языке следует с красными строками и без увеличенных интервалов между отдельными абзацами (исключение – если в тексте есть смысловой разрыв, фактически, аналог подглавы в тексте). А вот между текстом и проставленными разделительными элементами отдельных подглав (у автора это «***») как раз должен быть увеличенный интервал.
Всё это не смертельные нарушения, но это – элемент общей культуры подачи текста автором. Ну и ещё стандартный в 99,99% случаев момент: написание сочетаний прямой и косвенной речи, Увы, подавляющее большинство авторов не умеют этого делать правильно – так, чтобы это максимально работало на выразительность и ясность текста (более того, многие редакторы этого не умеют!) Если автор мне напомнит, вышлю нашу методичку по этому вопросу.
Ну и в тексте, конечно же, описка: не «станицей», а «столицей» (но там очень некрасивый повтор слова получается).
По самому рассказу. Рассказ очень неплох, несмотря на явные натяжки с описанием экологической проблемы: плохо верится, например, что у колонии есть ресурсы за пять лет ТАК испортить атмосферу планеты, но при этом нет ресурсов для нормального снабжения и т.п. В общем, с этими нюансами есть перегибы. Затем: если в атмосфере есть настолько вредные вещества как цинкаты и соли тяжёлых металлов, то от дождей с ними не спасут зонтики или очки – тут в скафандрах впору ходить, уж коли так! А автор пишет – «ботинки промокли», так какой уж тут зонтик, как средство защиты!
К чему указание расстояния в космосе в неких «льё»? это аналог старинной меры расстояния, чисто французской? При том, что ГГ – чех! Планету колонизировали французы? Вроде бы нет. Илил что это – никак не связано с французскими «лье»? «Красивый термин» для красного словца? Такое всегда – плохо, наличию столь одиозно-созвучных с существующими терминов (да и вообще любых терминов) всегда существовать объяснение.
Далее. Ирма разрывает «конверт с деньгами» – ГГ что, в далёком будущем держит сбережения в бумажных купюрах?! Ну-у, не верится никак (да и много ли денег может лежать в «конверте»? явно немного, а речь ведь о каких-то «значительных накоплениях»!
Далее. Ирма – агент, подосланный к ГГ. Но как ей дали улететь с его явно незаконно полученными деньгами?! Несколько неубедительно, скажем так.
И последнее – концовка. Смысл её понятен (Ирма тратит сбережения Вацлава на его поиски), но сделано всё как-то «сценически» невнятно и неубедительно с учётом сути проблемы. Т.е., Вацлава, совершившего «большое открытие» и оправданного, никто в районе планеты-колонии всего-то на расстоянии 10-12 льё («льё» тут явно не «4 километра», как «лье», но явно же не «парсек») искать считают «нецелесообразным», а Ирма, уже находящаяся на Земле, может за 10-12 часов это осуществить? Не верится никак! Требуется какое-то более внятно-убедительное развитие в концовке по тому, почему Вацлава не спасают с Нептунии, и почему Ирма может это сделать как морально, так и технически. Ну и в чисто «техническом» смысле, конечно же, тут должен фигурировать не «конверт с деньгами» – ну просто архаика дикая какая-то.
Резюме. Рассказ с хорошим «потенциалом», но, как мне кажется, тут необходимо править указанные «недочёты». После этого, если автор пожелает править, гтов рассмотреть текст повторно.
(Совет-просьба для автора: если пожелаете править текст по указанным замечаниям и представлять его повторно, пожалуйста, выделяйте исправленные участки цветом текста или маркером).