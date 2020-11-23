Рейтинг@Mail.ru
Мобильные новости Автор: - 23.11.2020
Инженерная психология
Комментариев нет

Этапы квеста АНТИВИРУС

Предварительные этапы.

с 23 ноября будут представлены теоритические вопросы, ответив на которые, зарегистрировавшийся отряд зарабатывает баллы в квесте

Ответить на вопрос вы можете по ссылке https://forms.gle/YLsqauCAXREZwf1Y6 , используя предоставленный после регистрации #КодДоступа 

Учитывается только первый ответ в течение суток

Правильный ответ - ☢☢☢ балла

Неправильный ответ - ☢ балл

Ответ, над которым долго и старательно думали, искали решение и были близки - ☢☢ балла 

ВОПРОС 1

23 ноября 2020 года

  • Сколько самолетов противника нужно было сбить летчикам-истребителям в 1941-1942 годах, чтобы быть представленным к званию Героя Советского Союза 🇨🇳?

 

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

Результаты (появятся после завершения)


Tags:
Этапы квеста АНТИВИРУС 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru