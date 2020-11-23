Этапы квеста АНТИВИРУС

Предварительные этапы.



с 23 ноября будут представлены теоритические вопросы, ответив на которые, зарегистрировавшийся отряд зарабатывает баллы в квесте

Ответить на вопрос вы можете по ссылке https://forms.gle/YLsqauCAXREZwf1Y6 , используя предоставленный после регистрации #КодДоступа

Учитывается только первый ответ в течение суток

Правильный ответ - балла

Неправильный ответ - балл

Ответ, над которым долго и старательно думали, искали решение и были близки - балла

ВОПРОС 1



23 ноября 2020 года

Сколько самолетов противника нужно было сбить летчикам-истребителям в 1941-1942 годах, чтобы быть представленным к званию Героя Советского Союза ?

Результаты (появятся после завершения)

