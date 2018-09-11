Екатеринбург
МАОУ СОШ №71
Капитан команды
|Фамилия, имя
|Симоненко Алексей
|Место учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс
|11
1 член команды
|Фамилия, имя
|Лиходеев Алексей
|Место учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс
|11
2 член команды
|Фамилия, имя
|Караваев Михаил
|Место учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс
|11
3 член команды
|Фамилия, имя
|Качалов Алексей
|Место учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс
|11
4 член команды
|Фамилия, имя (отчество)
|Ковалев Кирилл
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ 71
|Класс/курс/ Должность
|11
сопровождающий
|Фамилия, имя, отчество
|Бурухина Людмила Алекандровна
|Место работы/ Должность
|Учитель географии МАОУ СОШ №71