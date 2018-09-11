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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 11.09.2018
ous-2017 построение перед стартом
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Альянс

Екатеринбург

МАОУ СОШ №71

Капитан команды

Фамилия, имя Симоненко Алексей
Место учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс 11

 

1 член команды

Фамилия, имя Лиходеев Алексей
Место учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс 11

 

2 член команды

Фамилия, имя Караваев Михаил
Место учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс 11

 

3 член команды

Фамилия, имя Качалов Алексей
Место учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс 11

 

4 член команды

Фамилия, имя (отчество) Ковалев  Кирилл
Место работы/учебы МАОУ СОШ 71
Класс/курс/ Должность 11

 

сопровождающий

Фамилия, имя, отчество Бурухина Людмила Алекандровна
Место работы/ Должность Учитель географии МАОУ СОШ №71

 

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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