Екатеринбург
МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
Командир
|Фамилия, имя
|Аксенова Алена
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|8 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Колесникова Дарья
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|8 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Марин Виктор
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|8 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Евпланова Алена
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|8 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Лебедев Евгений
|Место работы/ учебы
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
|Класс/ курс/ Должность
|8 класс
Куратор команды
|Фамилия, имя, отчество
|Кропачева Ирина Викторовна
|Место работы/ Должность
|МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»