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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 12.09.2018
ous-2017 построение перед стартом
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Дягилевцы

Екатеринбург

МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»

Командир

Фамилия, имя Аксенова Алена
Место работы/ учебы МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
Класс/ курс/ Должность 8 класс

участник команды

Фамилия, имя Колесникова Дарья
Место работы/ учебы МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
Класс/ курс/ Должность 8 класс

 участник команды

Фамилия, имя Марин Виктор
Место работы/ учебы МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
Класс/ курс/ Должность 8 класс

участник команды

Фамилия, имя Евпланова Алена
Место работы/ учебы МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
Класс/ курс/ Должность 8 класс

участник команды

Фамилия, имя Лебедев Евгений
Место работы/ учебы МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»
Класс/ курс/ Должность 8 класс

Куратор  команды

Фамилия, имя, отчество Кропачева Ирина Викторовна
Место работы/ Должность МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П.Дягилева»

 

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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