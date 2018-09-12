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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 12.09.2018
ous-2017 построение перед стартом
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Легенды Истока

Екатеринбург

МАОУ СОШ  № 97 им. А.В.Гуменюка

Командир

Фамилия, имя Бурхонов Салимжон
Место работы/ учебы МАОУ СОШ  № 97 им. А.В.Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 10 класс

участник команды

Фамилия, имя Кронштапов Юрий
Место работы/ учебы МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 10 класс

 участник команды

Фамилия, имя Чумаков Максим
Место работы/ учебы МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 10 класс

участник команды

Фамилия, имя Храпцова Полина
Место работы/ учебы МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 10 класс

участник команды

Фамилия, имя Федотова Виктория
Место работы/ учебы МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
Класс/ курс/ Должность 10 класс

Куратор  команды 

Фамилия, имя, отчество Лосева Галина Викторовна
Место работы/ Должность МАОУ СОШ № 97 им .А.В.Гуменюка,  учитель

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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