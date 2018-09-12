Легенды Истока

Екатеринбург
МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
Командир
|Фамилия, имя
|Бурхонов Салимжон
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|10 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Кронштапов Юрий
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|10 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Чумаков Максим
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|10 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Храпцова Полина
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|10 класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Федотова Виктория
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
|Класс/ курс/ Должность
|10 класс
Куратор команды
|Фамилия, имя, отчество
|Лосева Галина Викторовна
|Место работы/ Должность
|МАОУ СОШ № 97 им .А.В.Гуменюка, учитель