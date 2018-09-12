Кольцовские следопыты

Екатеринбург, мкр.Кольцово
МАОУ СОШ № 92
Командир
|Фамилия, имя
|Войцеховский Влас Станиславович
|Место работы/ учебы
|ученик МАОУ СОШ № 92
|Класс/ курс/ Должность
|8Б класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Власова Мария Викторовна
|Место работы/ учебы
|ученица МАОУ СОШ № 92
|Класс/ курс/ Должность
|8Б класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Козловский Александр Васильевич
|Место работы/ учебы
|ученик МАОУ СОШ № 92
|Класс/ курс/ Должность
|8Б класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Чумакова Полина Сергеевна
|Место работы/ учебы
|ученица МАОУ СОШ № 92
|Класс/ курс/ Должность
|8Б класс
участник команды
|Фамилия, имя
|Шуравин Семен Андреевич
|Место работы/ учебы
|ученик МАОУ СОШ № 92
|Класс/ курс/ Должность
|8Б класс
Куратор команды
|Фамилия, имя, отчество
|Лежнина Елена Владимировна
|Место работы/ Должность
|зам. директора по воспитательной работе