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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 12.09.2018
ous-2017 построение перед стартом
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Кольцовские следопыты

Екатеринбург, мкр.Кольцово

МАОУ СОШ № 92

 

Командир

Фамилия, имя Войцеховский Влас Станиславович
Место работы/ учебы ученик МАОУ СОШ № 92
Класс/ курс/ Должность 8Б класс

участник команды

Фамилия, имя Власова Мария Викторовна
Место работы/ учебы ученица МАОУ СОШ № 92
Класс/ курс/ Должность 8Б класс

 участник команды

Фамилия, имя Козловский Александр Васильевич
Место работы/ учебы ученик МАОУ СОШ № 92
Класс/ курс/ Должность 8Б класс

участник команды

Фамилия, имя Чумакова Полина Сергеевна
Место работы/ учебы ученица МАОУ СОШ № 92
Класс/ курс/ Должность 8Б класс

участник команды

Фамилия, имя Шуравин Семен Андреевич
Место работы/ учебы ученик МАОУ СОШ № 92
Класс/ курс/ Должность 8Б класс

Куратор  команды

Фамилия, имя, отчество Лежнина Елена Владимировна
Место работы/ Должность зам. директора по воспитательной работе

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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