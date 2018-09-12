Екатеринбург
МАОУ СОШ №71
Командир
|Фамилия, имя
|Гайнутдинов Павел
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|10А
участник команды
|Фамилия, имя
|Неупокоева Александра
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|10А
участник команды
|Фамилия, имя
|Еремеев Данил
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|10А
участник команды
|Фамилия, имя
|Гайфулин Иван
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|10А
участник команды
|Фамилия, имя
|Мухамадеева Марина
|Место работы/ учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/ курс/ Должность
|10А
Куратор команды
|Фамилия, имя, отчество
|Бурухина Людмила Алекандровна
|Место работы/ Должность
|Учитель географии МАОУ СОШ №71