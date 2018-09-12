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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 12.09.2018
ous-2017 построение перед стартом
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Гринвич

Екатеринбург

МАОУ СОШ №71

 

Командир

Фамилия, имя Гайнутдинов Павел
Место работы/ учебы МАОУ СОШ №71
Класс/ курс/ Должность 10А

участник команды

Фамилия, имя Неупокоева Александра
Место работы/ учебы МАОУ СОШ №71
Класс/ курс/ Должность 10А

 участник команды

Фамилия, имя Еремеев Данил
Место работы/ учебы МАОУ СОШ №71
Класс/ курс/ Должность 10А

участник команды

Фамилия, имя Гайфулин Иван
Место работы/ учебы МАОУ СОШ №71
Класс/ курс/ Должность 10А

участник команды

Фамилия, имя Мухамадеева Марина
Место работы/ учебы МАОУ СОШ №71
Класс/ курс/ Должность 10А

Куратор  команды

Фамилия, имя, отчество Бурухина Людмила Алекандровна
Место работы/ Должность Учитель географии МАОУ СОШ №71

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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