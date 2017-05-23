Силовое многоборье на гимнастической перекладине «Русский силомер»

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проводится как командное соревнование по силовому многоборью на спортивной перекладине «Русский силомер», где каждому упражнению соответствует определенное количество баллов

Для выполнения упражнения каждому участнику дается одна минута, в течение которой он может выполнить максимальное количество повторов двух любых упражнений

Каждое упражнение выполнятся из положения виса (руки прямые). Если при выполнении очередного упражнения оно было выполнено неправильно, то судья засчитывает его как ноль очков

1 Подъем согнутых ног Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Сгибание прямых ног с подниманием коленей до уровня 90 градусов, затем опускание и разгибание ног (полностью). 1 повторение - 1 балл. 2 Перехват Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Правая рука меняет хват «сверху» на хват «снизу». Потом левая рука меняет хват «сверху» на хват «снизу». Затем упражнение выполняется в обратном порядке и руки принимают исходное положение. 1 смена хвата двух рук – 2 балла. 3 Подтягивание с рывком Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Допускается выполнение упражнения хватом сверху или хватом снизу. Сгибание и разгибание рук, одновременное, до положения «подбородок над перекладиной». Допускается рывок. 1 повторение - 3 балла. 4 Поднос прямых ног к перекладине Внимание: Упражнение разрешается выполнять только в начале зачетной минуты. Упражнение выполняется из положения виса на перекладине, ноги прямые вместе, путем подъема ног до касания перекладины без рывков и раскачиваний. 1 повторение - 4 балла. 5 Подъем разгибом или Склепка Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Поднос ног к перекладине через раскачивание на махе вперед. На махе назад ноги резко опускаются вниз за счет чего делается выход в упор на две руки. 1 повторение - 5 баллов. 6 Армейское подтягивание Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Сгибание и разгибание рук, одновременное, без рывков и раскачивания, до положения «подбородок над перекладиной». 1 повторение - 6 баллов. 7 Подтягивание с уголком Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Поднять прямые ноги под углом 90 градусов (уголок) и выполнить в этом положении подтягивание. 1 повторение - 7 баллов. 8 Подъем переворотом Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Сгибание рук, с последующим подъемом ног вперёд и вверх выше уровня перекладины, так, чтобы гриф оказался на уровне пояса. Затем участник переносит ноги за плоскость перекладины, и, используя их массу и маховое движение туловищем, осуществить переворот в упор. После каждого переворота необходимо зафиксировать выполненное упражнения в положении упора двух рук на перекладине сверху. 1 выполнение упражнения - 8 баллов. 9 Выход на одну Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Подтягивание с поочередным подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок. 1 повторение - 10 баллов. 10 Выход на две Исходное положение: вис на перекладине, ноги вместе. Подтягивание с одновременным подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок, без раскачиваний. 1 повторение - 15 баллов. 11 Подтягивание на одной руке Вис на перекладине на одной прямой руке (хват любой). Сгибание и разгибание руки до положения «подбородка над перекладиной». Вторая рука не касается рабочей руки и перекладины, при любом касании упражнение не засчитывается. Раскачивание и рывок не допускается. 1 повторение - 30 баллов.

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