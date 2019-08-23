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МероприятияОсень Уральского следопыта Автор: - 23.08.2019
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этапы квеста

• Задача команды: набрать как можно больше баллов 
• Прохождении каждого этапа оценивается по 5-бальной шкале.
• На старте каждая команда получает пакет участника, в который входят:
- комплект из 5 журналов "Уральского следопыта"
- бегунок с названием всех станций и таблицей для выставления баллов 
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Туристский блок  

 Внимание!

Карта ненастоящая

ous-2018 карта квеста
patron_3 квест СТАЛКЕР-66 патриотика

Военно-прикладной блок  
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Спортивный блок

  
palatka квест СТАЛКЕР-66 патриотика

Блок Природа 
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Этапы на знание 
burlaki-2 квест Сталкер-66

Этапы молодёжные  

 

 Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 


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