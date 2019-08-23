этапы квеста

• Задача команды: набрать как можно больше баллов • Прохождении каждого этапа оценивается по 5-бальной шкале. • На старте каждая команда получает пакет участника, в который входят: - комплект из 5 журналов "Уральского следопыта" - бегунок с названием всех станций и таблицей для выставления баллов



