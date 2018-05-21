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квест UralStalkerМайский экстрим-2018 Автор: - 21.05.2018
траверс струи Майский экстрим
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Водный этап

 

Команда должна подойти к катамарану, расположенному на правом или левом берегу.

По команде инструктора одеть спасательные жилеты и каски.

Взять весла (4 штуки)

Сесть на катамаран - 4 человека с веслами на посадочные места и один посередине пассажиром

оттолкнуться от берега и, используя весла, переплыть канал реки Исеть и причалить к противоположному берегу

На противоположном берегу снять каску, спасжилет и положить с веслом на парапет возле катамарана.

Инструктор начисляет баллы по правильности использования спасательного снаряжения

 

Возвратиться в туристский блок

Предварительные задания

Положение о  квесте URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

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Зарегистрировавшиеся команды

 

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2018


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