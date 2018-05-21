Водный этап

Команда должна подойти к катамарану, расположенному на правом или левом берегу.

По команде инструктора одеть спасательные жилеты и каски.

Взять весла (4 штуки)

Сесть на катамаран - 4 человека с веслами на посадочные места и один посередине пассажиром

оттолкнуться от берега и, используя весла, переплыть канал реки Исеть и причалить к противоположному берегу

На противоположном берегу снять каску, спасжилет и положить с веслом на парапет возле катамарана.

Инструктор начисляет баллы по правильности использования спасательного снаряжения

Возвратиться в туристский блок