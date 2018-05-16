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Мобильные новостиМайский экстрим-2018 Автор: - 16.05.2018
квест Сталкер-66 теоретический тур
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Предварительные задания

Предварительный этап квест uralstalker на фестивале Майский экстрим - фестиваль экстремальных видов

конкурс личный

Условия конкурса:

1. Ты состоишь в группе Молодёжный клуб Русского географического обществ
2.  Знаешь ответ на вопрос
3. делаешь перепост вопроса на свою страницу и в комментарии указываешь ответ
4.  получаешь зачетный балл

Набери больше баллов!

Правила начисления баллов:
за правильные ответы на вопросы

15 мая начисляется 1 балл
16 мая начисляется 2 балла
17 мая начисляется 3 балла
18 мая начисляется 4 балла
19 мая начисляется 5 баллов
20 мая начисляется 6 баллов
21 мая начисляется 7 баллов
22 мая начисляется 8 баллов
23 мая начисляется 9 баллов
24 мая начисляется 10 баллов

Призы будут вручаться после финиша квест uralstalker 27 мая с 15:00 в Историческом сквере

Вопросы:

размещаются на странице группы Молодёжный клуб Русского географического обществ социальной сети В Контакте

15 мая

Вопрос от Уральский Следопыт:

- Чем питается канюк?
Вопрос по теме ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ.
- Что бы это значило?

16 мая

Вопрос от Уральский Следопыт :
- Сколько весила самая большая глыба родонита,
какова ее судьба?
Вопрос по теме ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ.
- Эта вершина является высочайшей в своем районе. Она названа в честь великого русского путешественника, назовите ее.
 Вопрос по теме ПРИРОДА УРАЛА
Самое старое дерево Екатеринбург растет на перекресте улица 8 марта и Декабристов, его возраст – около 230 лет. Что это за дерево?
 Вопрос от Уральский Следопыт :
Назовите самую северную вершину Свердловской области		  

 

Предварительное задание

Положение о  квесте URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

 

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2018


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