Предварительные задания

Предварительный этап квест uralstalker на фестивале Майский экстрим - фестиваль экстремальных видов

конкурс личный

Условия конкурса:

1. Ты состоишь в группе Молодёжный клуб Русского географического обществ

2. Знаешь ответ на вопрос

3. делаешь перепост вопроса на свою страницу и в комментарии указываешь ответ

4. получаешь зачетный балл



Набери больше баллов!

Правила начисления баллов:

за правильные ответы на вопросы

15 мая начисляется 1 балл

16 мая начисляется 2 балла

17 мая начисляется 3 балла

18 мая начисляется 4 балла

19 мая начисляется 5 баллов

20 мая начисляется 6 баллов

21 мая начисляется 7 баллов

22 мая начисляется 8 баллов

23 мая начисляется 9 баллов

24 мая начисляется 10 баллов

Призы будут вручаться после финиша квест uralstalker 27 мая с 15:00 в Историческом сквере

Вопросы:

размещаются на странице группы Молодёжный клуб Русского географического обществ социальной сети В Контакте

15 мая

Вопрос от Уральский Следопыт: - Чем питается канюк? Вопрос по теме ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ.

- Что бы это значило?

16 мая

Вопрос от Уральский Следопыт :

- Сколько весила самая большая глыба родонита,

какова ее судьба? Вопрос по теме ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ.

- Эта вершина является высочайшей в своем районе. Она названа в честь великого русского путешественника, назовите ее. Вопрос по теме ПРИРОДА УРАЛА

Самое старое дерево Екатеринбург растет на перекресте улица 8 марта и Декабристов, его возраст – около 230 лет. Что это за дерево? Вопрос от Уральский Следопыт :

Назовите самую северную вершину Свердловской области

Предварительное задание