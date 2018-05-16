Предварительные задания

Предварительный этап квест uralstalker на фестивале Майский экстрим - фестиваль экстремальных видов
конкурс личный
Условия конкурса:
1. Ты состоишь в группе Молодёжный клуб Русского географического обществ
2. Знаешь ответ на вопрос
3. делаешь перепост вопроса на свою страницу и в комментарии указываешь ответ
4. получаешь зачетный балл
Набери больше баллов!
Правила начисления баллов:
за правильные ответы на вопросы
15 мая начисляется 1 балл
16 мая начисляется 2 балла
17 мая начисляется 3 балла
18 мая начисляется 4 балла
19 мая начисляется 5 баллов
20 мая начисляется 6 баллов
21 мая начисляется 7 баллов
22 мая начисляется 8 баллов
23 мая начисляется 9 баллов
24 мая начисляется 10 баллов
Призы будут вручаться после финиша квест uralstalker 27 мая с 15:00 в Историческом сквере
Вопросы:
размещаются на странице группы Молодёжный клуб Русского географического обществ социальной сети В Контакте
15 мая
|
Вопрос от Уральский Следопыт:
- Чем питается канюк?
|Вопрос по теме ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ.
- Что бы это значило?
16 мая
|Вопрос от Уральский Следопыт :
- Сколько весила самая большая глыба родонита,
какова ее судьба?
|Вопрос по теме ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ.
- Эта вершина является высочайшей в своем районе. Она названа в честь великого русского путешественника, назовите ее.
| Вопрос по теме ПРИРОДА УРАЛА
Самое старое дерево Екатеринбург растет на перекресте улица 8 марта и Декабристов, его возраст – около 230 лет. Что это за дерево?
| Вопрос от Уральский Следопыт :
Назовите самую северную вершину Свердловской области