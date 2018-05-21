разведение костра

Костер команда разводит на отведенном костровище, над которым на фиксированной высоте натянута бечевка, которую необходимо пережечь пламенем. При разведении костра разрешается пользоваться только заготовленными материалами.

Запрещается использование горючих жидкостей, газов, сухого горючего, оргстекла, бумаги и т. д. Поджигание должно производиться на высоте не более 10 см от земли. Для поджигания разрешено пользоваться только спичками и зажигалками. Использование этих предметов в иных целях запрещено. Кроме того, запрещено перемещать зажженный костер по вертикали (поднимать его на подставку, держать на руках и т. д.). Разрешено перемещать горящий костёр по горизонтали при условии соблюдения техники безопасности (не совать руки в пламя, не двигать его короткими палочками). При нарушении правил разведения костра сначала делается предупреждение, если предупреждение не действует, команда получает штраф , дальнейшее нарушение правил разведения костра расценивается как непрохождение этапа. После прохождения этапа команда должна затушить костёр и убрать за собой остатки дров

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