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квест UralStalkerМайский экстрим-2018 Автор: - 21.05.2018
болото
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Болото

Этап состоит в преодолении «заболоченной» местности от старта к финишу, отмеченных маркировкой. На местности есть несколько больших, расположенных далеко друг от друга «кочек». Участники переправляются с кочки на кочку с помощью слег. Команда самостоятельно выбирает слеги из имеющихся на старте. По окончании этапа все слеги должны оказаться на финише, а после этого - по простейшему пути,  пешком, возвращены на старт. Возврат слег могут производить сопровождающие группу. Нагружение слеги, опирающейся в «болото», запрещено (приравнивается к полному падению участника). Разрешена любая тактика прохождения, движение по этапу в обратном направлении (с соблюдением условий этапа), помощь друг другу.

При падении (опоре вне «кочек» и слег) и касании (без нагружения коснувшейся части) любого участника команда получает штраф, исправляет нарушение и продолжает работу. При накоплении 6-ти нарушений (в сумме падений и касаний) команда снимается с этапа и получает штраф за непрохождение этапа (предыдущие штрафы аннулируются).

СЛЕГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА СТАРТ СИЛАМИ КОМАНДЫ или сопровождающих команду

 

Возвратиться в туристский блок

Предварительные задания

Положение о  квесте URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

 

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2018


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